Дутерте заявил, что не позволит США считать Филиппины колонией

ДАВАО (Филиппины), 21 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не позволит США относиться к его стране как к колонии.

"Это касается того, как Америка к этому относится. Вы все еще относитесь ко мне как к колонии? Шутите? Я не позволю вам относиться ко мне как к какому-нибудь колониальному губернатору. Мы независимая страна. Мы можем преодолеть трудности. Мы можем быть голодными, но на этот раз хотим, чтобы к нам относились достойно", — сказал он в интервью российским СМИ.

Дутерте в свое время прославился рядом очень жестких высказываний в отношении США при предшественнике Трампа — Бараке Обаме.

Он, в частности, потребовал от США не рассматривать его страну "как собачку на поводке" и заявил, что Соединенные Штаты могут забыть о соглашении о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере между странами, если он и дальше будет президентом. Также Дутерте говорил, что для его страны пришло время "распрощаться" с США. Однако позже уточнил, что его страна не может разорвать отношения с США, а Филиппинам нет нужды увязывать свою политику с политикой США.

В то же время в ноябре Дутерте поздравил Трампа с победой на выборах, а позднее заявил, что с ним можно работать. Нынешний американский президент пригласил филиппинского коллегу посетить с визитом США.