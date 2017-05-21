Минобороны НКР заявило о 80 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (385)

ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 80 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Вооруженные силы Азербайджана 20 мая и в ночь на 21 мая нарушили режим перемирия 80 раз, произведя по армянским позициям свыше 950 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило о 117 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за сутки.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>