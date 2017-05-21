В Афганистане боевики "Талибана"* убили 20 полицейских

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Боевики группировки "Талибан"* совершили серию нападений на контрольно-пропускные пункты на юге Афганистана, погибли 20 полицейских, передает в воскресенье агентство Франс Пресс.

"Этим утром группа боевиков "Талибана"*, вооруженных тяжелым и легким оружием, провела скоординированные нападения на несколько контрольно-пропускных пунктов полиции в округе Шахджой провинции Забуль, погибли 20 полицейских", — заявил агентству губернатор провинции Бисмилла Афганмаль.

По данным местных властей, еще не менее 15 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ* (запрещена в России).

*Террористическая организация, запрещенная в России