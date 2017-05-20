Тиллерсон не знает о каком-либо расследовании против советника Трампа

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не знает о каком-либо расследовании против одного из советников президента США Дональда Трампа.

В пятницу газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники писала, что некий действующий высокопоставленный советник президента США Дональда Трампа проходит по делу о "возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией". Газета не называла имени советника, но заявляла, что он близок к президенту США.

"У меня нет никакой информации, я ничего не знаю о фигуранте, о котором идет речь", — сказал Тиллерсон журналистам в Эр-Рияде.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".