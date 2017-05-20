ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США продолжат оказывать давление на хуситов в Йемене и что этому будет способствовать оружие, которое США продают Саудовской Аравии.
"Мы сосредоточены на том, чтобы найти политическое решение", — добавил Тиллерсон.
При этом он подтвердил, что оружие, которое США продают Саудовской Аравии, будет направлено в том числе против хуситов. "Многое из того оружия поможет им (Саудовской Аравии — ред.) быть намного более точными в их ударах", — сказал Тиллерсон.
Саудовскую Аравию и ее союзников в регионе многократно критиковали неправительственные организации за мирные жертвы в результате военной операции против хуситов.
Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.