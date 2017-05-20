В словацкой деревне нашли крупный арсенал оружия

ПРАГА, 20 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Полиция Словакии обнаружила крупный арсенал оружия и боеприпасов в двух домах деревни Вишнёва неподалеку от города Жилина, в частности, пять автоматов и почти 5 тысяч различных боеприпасов, сообщила журналистам представитель краевой полиции Яна Балогова.

Обыск был проведен на основе оперативно полученной информации, отметила Балогова. По ее словам, найдено пять автоматов, 30 единиц длинноствольного и 33 – короткоствольного оружия.

"Помимо автоматов, а также длинноствольного и короткоствольного оружия полицейские обнаружили около 4,7 тысячи боеприпасов к ним, а также боевую и промышленную взрывчатку, снаряды для артиллерийских орудий и различные химические вещества", — сообщила представитель полиции, которую цитирует портал Novinky.

Жителям деревни, 42-летнему Роберту и 49-летнему Милошу, за нелегальное владение оружием грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения. Фамилии задержанных не сообщаются. Большая часть вооружения хранилась в доме Роберта, который жил вместе с родителями и другими родственниками.

По данным полиции, задержанные общались через интернет с различными людьми. Правоохранители пока не располагают данными о возможном использовании найденного оружия и взрывчатки.