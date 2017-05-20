Меркель заявила, что расскажет Порошенко о встрече с Путиным в Сочи
КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проинформирует украинского президента Петра Порошенко о прошедшей 2 мая ее встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Порошенко в субботу прибыл в Берлин, где он проводит переговоры с Меркель на правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге, в ходе которых обсудит дальнейшую работу стран "нормандского формата" (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.
"Также я буду говорить с господином Порошенко о моей встрече с Путиным, которая состоялась в Сочи", — сказала канцлер на брифинге с Порошенко, ее слова приводит телеканал "112 Украина", который транслировал выступление канцлера.
Меркель 2 мая провела переговоры с президентом России
Владимиром Путиным. Позже пресс-служба украинского президента сообщила, что Меркель в ходе телефонного разговора проинформировала Порошенко о результатах ее переговоров в России 2 мая, тогда же лидеры двух государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения компонента безопасности минских договоренностей.