"Не медициной единой". В Дели прошла выставка российского образования

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая — РИА Новости. Ежегодная выставка российского высшего образования прошла в субботу в Нью-Дели, на мероприятии помимо традиционных и популярных среди индийцев медицинских вузов были представлены ведущие технические и гуманитарные учебные заведения.

Всего в мероприятии приняли участие представители 15 вузов России. Половина их представлена медицинскими вузами, но также участвуют представители федеральных университетов (Южный и Дальневосточный), региональные госуниверситеты (Марийский, Казанский, Калмыцкий), впервые участвуют технические вузы МФТИ и Московский авиационный институт, а также Национально-исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Давняя традиция

Как рассказал глава Российского центра науки и культуры в Нью-Дели, в котором проходило мероприятие, Федор Розовский выставка в Дели стала "последним по порядку, но не последним по значимости" мероприятием в рамках масштабного тура представителей российских вузов по городам Индии.

До этого выставка, проходящая под слоганом "Время учиться в России", побывала в Ченнаи, Тривандруме, Мумбаи и Калькутте.

"Традиция обучения (индийцев) в России уходит корням к временам начала индийской независимости. Советский союз готовил тысячи индийских инженеров, докторов, лингвистов, ученых-русистов. Сегодня Россия продолжает эту традицию, многие индийцы каждый год приходят на выставку, уезжают в Россию учиться", — заявил Розовский на открытии выставки.

Он отметил, что сегодня главным направлением остается медицина, но есть нереализованный потенциал и в других сферах, о котором недостаточно осведомлена индийская публика. "Мы можем предложить самое лучшее в математике, физике, ядерной энергетике, которая является очень перспективным направлением между нашими двумя странами", — заметил он.

Не только медицина

Эту идею отражает и состав участников текущей выставки. Как заявил РИА Новости представитель компании RUS Education, продвигающей российское образование в Индии и организующей совместно с РЦНК выставки, Динеш Сингла сегодня более активное участие принимают федеральные и технические вузы.

"Студенты едут в основном в медицинские вузы. Мы хотим показать, что есть другие курсы. С увеличением масштабов сотрудничества России и Индии многие российские компании сюда приезжают. Наши студенты могли бы работать с этими компаниями", — пояснил он.

Так, главный специалист отдела по работе с иностранными студентами МФТИ Альберт Барышев рассказал, что вуз впервые участвует в выставке.

"Сегодня мы приехали на выставку, рассчитываем на отдачу, на интерес к нашему институту. Нам нужны специалисты в информационных технологиях. Всем известно, что в этой сфере индийцы делают очень большие успехи, потому наш вуз, как ведущий физико-технический вуз, очень заинтересован в такого рода наборе", — заявил он.

По его словам, сейчас в вузе есть студенты из Индии, но их пока очень мало. "Как известно, в нашем вузе учится очень-очень сложно даже для русских студентов. Тем не менее ребята делают успехи, мы делаем на Индию очень большую ставку, надеемся, что уже в ближайшие годы мы увеличим контингент наших индийских студентов", — добавил он.

В свою очередь, заместитель директора управления международного департамента Московского авиационного института Ольга Погосян заявила, что в МАИ уже учатся 70 индийских студентов, это одна из самых больших групп иностранных учащихся после Малайзии, Вьетнама и Китая, но в этом году вуз рассчитывает принять 150 индийских студентов.

"В основном они все на магистерских программах, потому что у нас очень точечные программы, связанные с космосом, самолетостроением, двигателестроением, авионикой и контрольными системами, поэтому к нам приезжают уже за серьезным образованием", — отметила она.

По ее словам, студенты сами находят университет, не по направлениям. "Здесь огромное количество детей, которые просто сходят с ума по космосу. Они просто нас гуглят и находят", — заявила Погосян.

На рост числа индийских студентов рассчитывают и в НИУ ВШЭ, который также впервые принимает участие в выставке в Индии.

Как рассказала директор Центра международного студенческого рекрутинга вуза Ольга Бурукина, сейчас в НИУ ВШЭ учится 21 индиец на магистерских программах.

"Это, конечно, не много, но это начало. Причем мы их не набирали, они приходили сами. И пришли очень сильные студенты, они учатся на англоязычных программах, причем их интересует не только экономика, компьютерные технологии, социология, но и, можете себе представить, большое количество поступило на психологию. Учитывая, что в этом году мы собираемся принять 200 китайцев, я думаю, мы также готовы принять около 100 индийцев, а в будущем годы увеличить это число в разы", — заявила Бурукина.

Доступно и качественно

По словам управляющего директора RUS Education Сайида Ригана, в последние годы в Россию отправляются на обучение порядка 1,2 тысячи человек. При этом отмечается позитивная динамика.

"Каждый год спрос на российские университеты растет. В прошлом году мы отправили 1200 студентов из Индии. В этом году мы получаем хорошую ответную реакцию, многие университеты принимают участие. Каждый год принимают участие новые университеты, индийские студенты тоже очень заинтересованы в том, чтобы получить высшее образование в России. В этом году мы планируем отправить 2 тысячи", — заявил он.

Объясняя причины популярности образования в России, он пояснил, что, например, медицинское образование в Индии обойдется студенту в 7-10 миллионов рупий (6,2-8,8 миллионов рублей), тогда как в России оно будет стоить 1,5-2 миллиона рупий (1,3-1,7 миллионов рублей). Но при этом качество образования остается высоким. "Хорошо известно, что российское медицинское образование — это образование по доступным ценам за образование стопроцентного качества", — заявил Риган.