Победа Роухани сделает политику Ирана предсказуемой, считают в Госдуме

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Победа действующего президента Ирана Хасана Роухани на президентских выборах в стране обеспечит предсказуемость действий Тегерана и в отношениях с РФ, и по вопросам международной повестки, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли после подсчета 100% голосов сообщил, что президент Ирана Роухани переизбран на второй срок , набрав 57% голосов.

"Победа Хасана Роухани на выборах президента Ирана, безусловно, хорошая новость. Его переизбрание на второй срок обеспечивает предсказуемость действий Тегерана и в двусторонних отношениях с Россией, и в самых чувствительных вопросах международной повестки", — заявил Слуцкий журналистам.

По словам депутата, именно в период первого срока Роухани Иран выступил как один из ведущих посредников в сирийском урегулировании, заложив формат, "в рамках которого Россия, Иран и Турция стали гарантами режима прекращения боевых действий, а также подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии".

"Иран остается важным партнером во всех этих процессах, а переизбрание его президента обеспечивает их поступательное развитие", — заключил Слуцкий.