Победа Роухани сделает политику Ирана предсказуемой, считают в Госдуме

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Победа действующего президента Ирана Хасана Роухани на президентских выборах в стране обеспечит предсказуемость действий Тегерана и в отношениях с РФ, и по вопросам международной повестки, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Победа Хасана Роухани на выборах президента Ирана, безусловно, хорошая новость. Его переизбрание на второй срок обеспечивает предсказуемость действий Тегерана и в двусторонних отношениях с Россией, и в самых чувствительных вопросах международной повестки", — заявил Слуцкий журналистам.
"Иран остается важным партнером во всех этих процессах, а переизбрание его президента обеспечивает их поступательное развитие", — заключил Слуцкий.