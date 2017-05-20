Государственный телеканал Ирана поздравил Роухани с победой на выборах

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Государственный телеканал Ирана IRIB еще до объявления окончательных результатов голосования поздравил действующего президента Хасана Роухани с победой на выборах.

По данным после обработки 38,9 миллиона бюллетеней, Роухани, баллотирующийся на второй срок, лидирует, набирая около 22,8 миллиона голосов.

Окончательные результаты, как ожидается, будут объявлены в районе 14.00 по местному времени (12.30 мск).

В ходе трансляции телеканал также узнал у избирателей, за кого они голосовали. Голосовавшие за действующего президента, как и некоторые сторонники других кандидатов, поздравили его с победой. Кроме того, по данным СМИ, к поздравлениям присоединились два соперника Роухани: бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

На пост президента Ирана, помимо Роухани, претендовали еще три человека, все они значительно уступают действующему президенту. По предварительным данным, экс-генпрокурор аятолла Ибрахим Раиси набрал 15,4 миллиона голосов, Ага-Мирсалим — 455 тысяч голосов, бывший Хашеми-Таба – 210 тысяч голосов.

Президентские выборы состоялись в Иране в пятницу. Власти, отмечая высокую активность избирателей, несколько раз продлевали время голосования, в результате чего избирательные участки закрылись в полночь, а явка, по данным МВД, составила порядка 70%. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.