Государственный телеканал Ирана поздравил Роухани с победой на выборах
12:3020.05.2017
(обновлено: 12:41 20.05.2017)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Государственный телеканал Ирана IRIB еще до объявления окончательных результатов голосования поздравил действующего президента Хасана Роухани с победой на выборах.
По данным после обработки 38,9 миллиона бюллетеней, Роухани, баллотирующийся на второй срок, лидирует, набирая около 22,8 миллиона голосов.
Окончательные результаты, как ожидается, будут объявлены в районе 14.00 по местному времени (12.30 мск).
В ходе трансляции телеканал также узнал у избирателей, за кого они голосовали. Голосовавшие за действующего президента, как и некоторые сторонники других кандидатов, поздравили его с победой. Кроме того, по данным СМИ, к поздравлениям присоединились два соперника Роухани: бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
На пост президента Ирана, помимо Роухани, претендовали еще три человека, все они значительно уступают действующему президенту. По предварительным данным, экс-генпрокурор аятолла Ибрахим Раиси набрал 15,4 миллиона голосов, Ага-Мирсалим — 455 тысяч голосов, бывший Хашеми-Таба – 210 тысяч голосов.
Президентские выборы состоялись в Иране в пятницу. Власти, отмечая высокую активность избирателей, несколько раз продлевали время голосования, в результате чего избирательные участки закрылись в полночь, а явка, по данным МВД, составила порядка 70%. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.
© AP Photo / Vahid SalemiВ Иране проходят президентские выборы. В стране работает 63 тысячи избирательных участков.
В Иране проходят президентские выборы. В стране работает 63 тысячи избирательных участков.
© AP Photo / Ebrahim NorooziПравом голоса обладают около 56 миллионов человек.
Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.
© REUTERS / TIMAКандидатов на пост президента четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
Кандидатов на пост президента четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
Женщины на избирательном участке в Тегеране после голосования.
© AP Photo / Ebrahim NorooziЕсли ни один из четырех кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то через неделю состоится второй тур, в котором примут участие кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.
Если ни один из четырех кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то через неделю состоится второй тур, в котором примут участие кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.
Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент.
© REUTERS / Leader.irИранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране.
Иранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране.
© AP Photo / Vahid SalemiПо словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.
По словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.
© REUTERS / TIMAОн добавил, что за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.
Он добавил, что за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.
Из-за выборов в тегеранских школах отменили занятия.
© AFP 2017 / Behrouz MehriНа выборах отмечается высокая явка. В связи с этим власти приняли решение продлить время работы избирательных участков на два часа.
На выборах отмечается высокая явка. В связи с этим власти приняли решение продлить время работы избирательных участков на два часа.
© AP Photo / Vahid SalemiЛюди на избирательном участке в Тегеране.
Люди на избирательном участке в Тегеране.
© AFP 2017 / Behrouz MehriВ случае, если кандидаты будут не согласны с результатами выборов, в течение трех дней они смогут подать апелляцию.
В случае, если кандидаты будут не согласны с результатами выборов, в течение трех дней они смогут подать апелляцию.