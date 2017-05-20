В КНР будут глушить сигналы беспилотников, угрожающих самолетам в аэропорту

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Руководство аэропорта города Ханчжоу на востоке КНР приняло решение использовать новую технологию для контроля гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью обеспечения безопасности самолетов, сообщает агентство Синьхуа.

Технологию назвали "Электронная стена", она позволяет обрывать контакт между дроном и тем, кто им управляет в том случае, если БПЛА приближается к аэропорту ближе, чем на 10 километров.

Аппарат больше не сможет больше получать никаких сигналов, а лишь вернется на то место, из которого вылетел.

Отмечается, что в последние годы на фоне популярности и массовой доступности дронов в Китае участились случаи, когда гражданские БПЛА приближались к аэропортам, что создает угрозу для самолетов при взлете и посадке.

Ранее власти Китая приняли решение о том, что с 1 июня этого года все БПЛА весом более 250 грамм должны быть зарегистрированы.