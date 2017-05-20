Министр обороны Белоруссии рассказал об уровне подготовки армии

МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Белорусская армия в состоянии противодействовать современным вызовам и угрозам, заявил в субботу в Минске министр обороны страны Андрей Равков.

"Сегодня вооруженные силы Белоруссии способны эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. А повышение их боевой мощи мы видим, в том числе, за счет улучшения качественных характеристик стоящих на вооружении образцов военной техники", — сказал министр на открытии выставки вооружения и военной техники Milex-2017.

В этой связи он отметил, что ведется закупка новой, отвечающей мировым стандартам вооружения военной техники, а также разработка и оснащение армии отечественными комплексами и системами. Глава минобороны напомнил о созданных в стране реактивной системы залпового огня "Полонез", радиолокационных станциях, беспилотных летательных комплексах, оптических прицелах, средствах радиоэлектронной борьбы, бронированных автомобилях.

Помимо этого, продолжил Равков, осуществляется капитальный ремонт и модернизация существующего вооружения, например, зенитных комплексов С-300, танков Т-72Б, самолетов МиГ-29.