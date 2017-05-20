Минобороны НКР заявило о гибели военного в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (383)

ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в субботу о гибели военнослужащего в регионе в результате обстрела.

"Двадцатого мая, примерно в 07.20 (06.20 мск) на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на северном направлении линии соприкосновения, в результате обстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Карен Даниелян 1996 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.

Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

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