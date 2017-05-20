Минобороны НКР заявило о 100 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (382)

ЕРЕВАН, 20 мая — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 100 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Вооруженные силы Азербайджана 19 мая и в ночь на 20 мая нарушили режим перемирия 100 раз, произведя по армянским позициям около 1750 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, помимо стрелкового оружия, азербайджанские ВС на восточном направлении линии соприкосновения применили станковый противотанковый гранатомет (32 снаряда), а на северо-восточном направлении — 60-милимитровый миномет (семь снарядов).

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.