Экс-глава ФБР Коми выступит на слушаниях в комитете по разведке сената

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми даст показания на открытом заседании сенатского комитета по разведке, сообщили главы комитета сенатор Ричард Бурр и сенатор Марк Уорнер.

"Экс-директор ФБР Джеймс Коми дал согласие выступить на открытом заседании комитета", — говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге в Twitter вице-председателя комитета по разведке сенатора-демократа Марка Уорнера.

Joint statement with @SenatorBurr: Former FBI Director Comey Agrees to Testify in Open Session at Senate Intel Committee pic.twitter.com/w3eBVAEUfV — Mark Warner (@MarkWarner) 19 мая 2017 г.

​

В заявлении говорится, что слушания пройдут после Дня поминовения, отмечаемого в США 29 мая.

Сенаторы сообщают, что надеются услышать от Коми "о его роли в оценке российского вмешательства в выборы в США 2016 года" и получить "разъяснения последних событий, которые нашли широкое освещение в СМИ". Сенаторы надеются, что показания экс-директора ФБР будут полезны для независимого расследования в отношении России, которое ведет комитет по разведке.

Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен руководить бюро. Затем в СМИ появился ряд утечек, в том числе о том, что Трамп просил Коми прекратить расследование против экс-советника президента Майкла Флинна. В этой связи оппозиционные демократы заподозрили, что Трамп пытался вмешаться в правосудие.