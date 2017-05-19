Приговор экс-конгрессмену по делу о непристойных письмах вынесут в сентябре

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Приговор экс-конгрессмену Энтони Уинеру по делу о передаче непристойных материалов несовершеннолетней будет вынесен 8 сентября, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

На заседании суда в пятницу 52-летний Уинер признал себя виновным в обмене непристойными фотографиями с 15-летней девушкой. Он согласился не подавать апелляцию на любой срок менее 27 месяцев тюрьмы. В этот же день Уинер был освобожден под залог в преддверии приговора.

По статье о передаче непристойных материалов несовершеннолетней обвиняемому может грозить до 10 лет заключения. В прокуратуре отметили, что максимальный срок предписан конгрессом, тогда как "любое решение по обвиняемому будет определено судьей".

Скандал вокруг Уинера, по мнению ряда социологов, мог стоить президентского кресла Хиллари Клинтон. Уинер — муж ближайшей помощницы Клинтон Хумы Абедин, которая, по данным ФБР, пересылала на свой, общий с Уинером компьютер секретные электронные письма Клинтон в бытность последней госсекретарем.

Когда Уинер попал в поле зрения правоохранительных органов из-за своих неприличных фотографий, которые он послал несовершеннолетней, письма обнаружились на его компьютере. О наличии этих писем объявил тогдашний директор ФБР Джеймс Коми за 10 дней до президентских выборов. После этого рейтинги Клинтон, опережавшей кандидата-республиканца Дональда Трампа в опросах, резко снизились.

Это не первый скандал с участием Уинера. В 2011 году неприличные фото, которые Уинер послал другой женщине через Twitter, стоили ему политической карьеры — ему пришлось уйти из конгресса, где он представлял Нью-Йорк. В 2013 году Уинер безуспешно пытался баллотироваться в мэры Нью-Йорка.