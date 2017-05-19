В Киеве потребовали наказать телеведущих за призывы к расстрелу ветеранов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава киевского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная от лица организации потребовала привлечь к ответственности украинских тележурналистов, призывавших расстреливать ветеранов. Об этом Бережная сообщила на странице в Facebook.

Поводом для обращения в правоохранительные органы стали оскорбления журналистов украинского телеканала "Эспрессо TV" Богдана Буткевича и Сергея Чернышова в адрес участников акции "Никто не забыт! Ничего не забыто!", посвященной Дню Победы. Буткевич и Чернышов в прямом эфире 10 мая призывали "расстреливать" участников мероприятия,, на котором, по словам Бережной, присутствовало более 35 тысяч человек. Заявители намерены добиться привлечения Буткевича и Чернышова к уголовной ответственности.

В Национальную Раду Украины по вопросам телевидения и радиовещания также была направлена жалоба на телеканал с требованием лишить его лицензии за "угрозы убийством в прямом эфире и разжигание национальной вражды и ненависти".

Большинство официальных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне на Украине сейчас проводится 8 мая, в так называемый День памяти и примирения, который был учрежден в 2015 году. На законодательном уровне запрещено использование знамени Победы, а 16 мая 2017 года Верховная Рада приняла закон, вводящий административную ответственность за ношение георгиевской ленточки.