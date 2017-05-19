Акция в поддержку Ассанжа прошла у резиденции британского премьера

ЛОНДОН, 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Сторонники Джулиана Ассанжа призвали британские власти прекратить угрожать основателю WikiLeaks и дать ему возможность спокойно покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду. Власти Великобритании и США отказываются комментировать, направлен ли запрос на экстрадицию Ассанжа.

Акция в поддержку Ассанжа прошла в пятницу напротив резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. В роли организаторов акции выступила организация Veterans for Peace UK.

"Теперь, когда дело закрыто, будет правильным, если британское правительство позволит Джулиану Ассанжу покинуть посольство Эквадора и спокойно отправиться, куда он захочет", — говорится на страничке мероприятия на сайте организации.

Сама премьер-министр Тереза Мэй в пятницу проводит встречи с шотландскими избирателями. Отвечая ранее в пятницу на вопрос относительно судьбы Ассанжа, Мэй сказала: "Любое решение относительно Джулиана Ассанжа находится в сфере компетенции полиции".