Минюст США переложил на Трампа ответственность за увольнение Коми

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Первый заместитель генпрокурора — главы минюста США Род Розенстайн в письменных показаниях конгрессу заявил, что рекомендовал президенту Дональду Трампу уволить директора ФБР Джеймса Коми уже после того, как Трамп пришел к решению избавиться от Коми.

"Восьмого мая я узнал, что президент Трамп намеревается уволить директора Коми и просит моего совета и мнения", — говорится в меморандуме Розенстайна конгрессу, который обнародовало сетевое издание Daily Beast

Розенстайн при этом подчеркнул, что у него были свои причины беспокоиться насчет того, может ли Коми возглавлять ФБР после допущенных ошибок.

Ранее Белый дом заявлял, что решение об увольнении Коми было принято именно по инициативе минюста, в структуру которого входит ФБР. Вопрос, был ли Трамп инициатором увольнения, стал важным после того, как Коми через СМИ обвинил Трампа в попытках прекратить расследование против экс-советника президента Майкла Флинна. В этой связи оппозиционные демократы заподозрили, что Трамп пытался вмешаться в правосудие.

Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен руководить бюро.