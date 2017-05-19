Напавшего на патруль в Милане подозревают в международном терроризме

РИМ, 19 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Прокуратура Милана начала расследование по факту нападения на патруль на центральном городском вокзале по статье "международный терроризм", сообщает Il Corriere della Sera.

Вечером в четверг в ходе обычной проверки документов выходец из североафриканской страны выхватил нож и атаковал стражей порядка. Неопасные для жизни ранения получили двое военных и полицейский. Нападавшего схватили. Им оказался некий 20-летний Исмаил Хосни. Он является гражданином Италии и родился в Милане в смешанной итало-тунисской семье.

Хосни вменяется попытка убийства, теперь к ней добавлена террористическая статья для установления его возможных связей и выяснения подробностей касательно его публикаций в соцсетях.

В Facebook до недавнего времени существовала страница пользователя с тем же именем и похожей внешностью. Хотя официально ее принадлежность Хосни пока не подтверждена, судя по размещенной на ней информации, начиная с прошлого лета на смену фотографиям из жизни среднего итальянского тинейджера пришли публикации с видеозаписями боевых действий на Ближнем Востоке с участием террористов. Особое внимание правоохранителей привлек пост с песней, восхваляющей боевиков из запрещенной в РФ группировки "Исламское государство". Под этой публикацией Хосни написал: "Самый красивый гимн ИГ, что я слышал за свою жизнь".

Как заявил начальник квестуры (полицейского управления) Милана Марчелло Кардона, Хосни уже привлекался к ответственности в декабре прошлого года за распространение наркотиков на миланском вокзале. Он отметил, что предполагаемый преступник долгое время жил в Тунисе и вернулся в Италию в 2015 году.

Нападение Хосни уже породило полемику во властных структурах: в связи с инцидентом президент области Ломбардия Роберто Марони потребовал отменить марш в поддержку мигрантов, запланированный на субботу, 20 мая. Ему ответил мэр Милана Джузеппе Сала, попенявший главе региона, что тот забыл о христианских заповедях, несмотря на недавнее селфи с папой Римским. После посещения в больнице раненых стражей порядка миланский градоначальник подтвердил, что марш состоится.

Председатель верхней палаты (Сената) парламента Пьетро Грассо призвал не делать скандала из произошедшего, заявив о своем участии в завтрашней акции. "Мы должны избегать того, чтобы подобные случаи были раздуты и использовались для того, чтобы не делать того, что необходимо" — заявил Грассо, напомнив, что напавший был итальянцем, а его агрессия мало общего с субботним маршем.