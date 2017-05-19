На Украине готовятся новые акции протеста из-за запрета российских соцсетей

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Студенты, вышедшие на митинг возле здания администрации президента Украины с требованием объяснить запрет в стране российских социальных сетей, намерены провести новые акции протеста.

В пятницу около 50 студентов собрались на митинг возле здания администрации президента Украины. Они требуют объяснить причины запрета российских социальных сетей в стране.

Участники митинга считают, что блокирование российских сайтов может привести к ограничению свободы слова на Украине. Они планируют распространять информацию о запрете российских сайтов в других социальных сетях, помимо "ВКонтакте".

Представители Национальной гвардии и полиции блокируют подход к зданию администрации президента. Никто из представителей властей к митингующим не вышел. Акция прошла без каких-либо происшествий, ее участники постепенно расходятся.

Ранее резидент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса", mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.