В Берлине к пяти годам тюрьмы приговорили члена ИГ* из Сирии

БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Двадцатилетний гражданин Сирии приговорен в Берлине к пяти годам заключения за участие в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

После четырехмесячного процесса в высшей судебной инстанции Берлина прокуратуре удалось доказать, что осужденный был членом ИГ*, передавал другим террористам информацию о потенциальных целях для совершения терактов в Берлине, осуществлял роль связника между участниками группировки. Личное наблюдение осужденного за потенциальными целями доказано не было.

Обвиняемый бежал в Германию в августе 2015 года, он участвовал подростком в военных действиях на стороне ИГ*, говорится в приговоре суда. В ходе процесса сириец отказался от дачи показаний.

*Террористическая организация запрещена в России