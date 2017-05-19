Минюст США не отвечает на вопрос, будет ли добиваться экстрадиции Ассанжа

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Министерство юстиции США не комментирует ситуацию вокруг основателя ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа, в отношении которого прокуратура Швеции ранее сняла обвинения в изнасиловании.

"Мы воздержимся от комментариев", — ответили в пресс-службе министерства юстиции на запрос РИА Новости, ведется ли против Ассанжа расследование в США и будут власти страны добиваться его экстрадиции.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что США выдвинули против Ассанжа секретное обвинительное заключение по делу о Wikileaks. Однако официально американские правоохранительные органы никогда не подтверждали это.

Ассанж в свою очередь обещал, что готов предстать перед правосудием США, если они помилуют информатора Wikileaks Челси Мэннинга. Мэннинг в итоге была помилована бывшим президентом Бараком Обамой и на днях вышла на свободу.

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.