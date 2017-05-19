Запрет соцсетей на Украине противоречит стремлению к свободе, заявили в ФРГ

БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Запрет доступа к российским социальным сетям на Украине не имеет ничего общего со стремлением страны к свободе, заявил член партии "Левые" в Германии Андрей Хунко.

В пятницу в бундестаге состоялись дебаты об исторической ответственности Германии перед Украиной. Дебаты были инициированы партией "Зеленые", призывавшей к "активной поддержке Украины в ее стремлении к демократии, правовому государству и экономическому развитию".

"Несколько дней назад по решению (президента Петра) Порошенко на Украине были запрещены почти все социальные сети РФ. Среди них — социальная сеть "ВКонтакте", которая распространена на Украине так же, как Facebook в Германии, а также "Яндекс". Этот запрет, ко всему прочему, приветствовала НАТО – я запрашивал об этом организацию, они поддерживают запрет. Я считаю это несовместимым со стремлением к свободе, здесь нет ничего общего", — сказал Хунко.

Ранее президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.