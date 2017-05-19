Подвел двигатель: флагман украинских ВМС сломался сразу после ремонта

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На Украине разгорелся скандал из-за ремонта флагмана национальных ВМС — фрегата "Гетман Сагайдачный". Корабль вышел из строя из-за поломки двигателя почти сразу после работ.

Некачественный ремонт

"Гетман Сагайдачный" был спущен на воду в 1992 году. На вооружение ВМС Украины корабль приняли в апреле 1993-го.

Скандал разгорелся после сообщения генеральной прокуратуры Украины. Сотрудники надзорного ведомства обвинили подрядчика в некачественном ремонте флагмана ВМС.

"Военная прокуратура Южного региона Украины подала в суд на компанию-подрядчика из-за некачественного ремонта флагмана украинских ВМС "Гетман Сагайдачный", — говорится на сайте ГПУ.

Отмечается, что фрегат вышел из строя почти сразу после ремонтных работ. Причина неисправности заключается в поломке дизельного двигателя, которую компания-подрядчик не смогла устранить в течение установленного срока.

Прокуратура требует взыскать с предприятия "штрафные санкции в интересах государства" на сумму в 668 тысяч гривен (25,3 тысячи долларов).

На восстановление корабля Киев выделил 14,5 миллиона гривен (около 550 тысяч долларов). За эти деньги подрядная организация должна была очистить нижнюю часть корпуса "Гетмана Сагайдачного", а также осмотреть конструкции и корабельное оборудование.

Кстати, по данным украинских СМИ, тендер на ремонт фрегата выиграло предприятие "Завод "Ленинская кузница", которое принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко. Работы проходили в городе Черноморск Одесской области.

Куда ушли деньги

Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что деньги, выделенные на ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный", были разворованы еще до начала работ. По его мнению, ремонт проводили на "неукраденный остаток".

Российский депутат отметил, что скандал с ремонтом флагмана ВМС Украины отражает картину общего кризиса в стране.

"Было много победных заявлений о развитии украинского флота, но как дошло дело до ремонта кораблей, у украинских чиновников сразу зачесались руки в ожидании "распила и отката", — заявил Белик.

По словам парламентария, для качественного ремонта военных кораблей нужны подготовленные кадры, которых у Киева нет.

"Все украинские специалисты разбежались по российским заводам, видимо, корабль чинили подмастерья", — сказал он.

Всего в состав военно-морских сил Украины входят 11 кораблей: ракетный, сторожевой и артиллерийский катера, тральщик, фрегат и десантные суда.

"На ремонте явно сэкономили"

Аналогичного мнения придерживает и доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, на ремонте корабля явно сэкономили.

"При приемке проверяется готовность корабля и то, насколько качественно был проведен ремонт. Как видно, такого понятия на Украине уже не существует. Или существует, но только формально. Считаю, что здесь серьезно "попахивает" кражей денег", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Перенджиев также напомнил, что компания-подрядчик, которая занималась ремонтов судна, принадлежит Порошенко.

Что представляет собой флагман ВМС Украины

"Вот вам и верховный главнокомандующий, который заинтересован в том, чтобы у него были сильные армия и флот! Думаю, что все свелось к тому, чтобы сделать ремонт так, чтобы особо не тратиться, а для себя поиметь денег. Но коррупция ни к чему хорошему не приводит, особенно в военной сфере. И сейчас мы видим очень наглядный факт. Речь идет не о каком-то корабле, а о флагмане ВМС Украины. И если он не в полной мере готов выполнять боевые задачи, то, что говорить о других кораблях", — добавил политолог.

Строительство "Гетмана Сагайдачного" началось в октябре 1990 года в Керчи. Изначально планировалось, что корабль получит название "Киров" и войдет в состав пограничных войск КГБ СССР.

В июне 1992-го недостроенный фрегат передали ВМС Украины, после чего он был переименован в честь гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, который руководил казаками в начале 17 века.

"Гетман Сагайдачный" вступил в строй в начале апреля 1993 года, а в июле на корабле подняли украинский флаг.

В июле прошлого года министр обороны Украины Степан Полторак рассказал об успехах национального флота.

"Украина была, есть и будет морской державой! Украинскому флоту быть, и быть ему — современным и эффективным! Мы начали масштабную реформу, призванную возродить боевой потенциал и усилить могущество отечественного флота. Приоритетным остается решение неотложных вопросов, в частности развития инфраструктуры базирования ВМС, решения социально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей", — написал он на своей странице в Facebook, напомнив о масштабной программе ремонта кораблей, в том числе и "Гетмана Сагайдачного".

При этом в январе 2017-го одесские СМИ сообщили, что несколько кораблей ВМС Украины вмерзли в лед в Военной гавани. Среди них был и "Гетман Сагайдачный".

В ВМС эти данные поспешили опровергнуть. Чиновники утверждали, что корабли окружает ледовая каша, которая "не представляет угрозы для выхода кораблей в море".