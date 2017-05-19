В тегеранских школах из-за выборов отменили занятия

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Занятия в общеобразовательных школах в провинции Тегеран (центр — столица Ирана) 20 мая, на следующий день после проходящих в стране в пятницу президентских выборов, будут отменены, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на распоряжение министерства образования.

"Принимая во внимание тот факт, что процесс голосования растягивается,… все школы, подотчетные министерству образования в Тегеране (провинция — ред.), не будут работать 20 мая ", — заявил глава пресс-службы и отдела по связям с общественностью ведомства Асгар Халили.

В Тегеране и его окрестностях проживают более 12 миллионов человек, что составляет чуть более шестой части населения всего Ирана. Власти сообщали о высокой явке на выборах, отмечая, что она больше, чем во время предыдущих выборов, а также рассматривали возможность продления работы избирательных участков в стране.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.