В Вашингтоне пройдут консультации ЕС-США по авиабезопасности

БРЮССЕЛЬ, 19 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Технические консультации между Евросоюзом и США по обеспечению авиационной безопасности в контексте террористической угрозы пройдут в Вашингтоне, сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"Работа по этому вопросу будет осуществляться на техническом уровне в Вашингтоне", — сказал он журналистам в Брюсселе. Схинас не назвал дату начала переговоров.

Как сообщил в минувший четверг еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, США и ЕС договорились в срочном порядке начать двусторонние консультации с целью оценки и противодействия угрозам авиационной безопасности.

В среду он и еврокомиссар по транспорту Виолетта Булц провели в Брюсселе переговоры с заместителем главы МВД США Элейном Дьюком. Встреча состоялась по итогам телефонного разговора, инициированного европейской стороной после того, как появилась информация о намерениях Вашингтона запретить перевозку ноутбуков в салонах самолетов, направляющихся в США.

Как сообщила телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на неназванного европейского чиновника, в ходе переговоров власти США и ЕС отказались от идеи запретить пронос ноутбуков и планшетов в салон самолета на авиарейсах из стран Европы в Штаты.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распространения запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, следующих в Америку из некоторых европейских стран.