Депутат Рады потребовал отменить санкции против владельца "1С" на Украине

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что начинает кампанию с требованием отменить санкции против оператора и владельца авторских прав на Украине на самую популярную в стране бухгалтерскую программу "1С" — компаний "Скайлайн Софтвер" и "Еврософтпром".

Ранее президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Ограничительные меры также ввели в отношении компаний "1С", "Скайлайн Софтвер" и "Еврософтпром".

Лещенко сообщил, что провел встречу с владельцем компаний "Скайлайн Софтвер" и "Еврософтпром" Вадимом Мазуром, в ходе которой выяснил, что на сегодняшний день программой "1С" на Украине пользуются 300 тысяч бухгалтеров.

По словам депутата, распространяемая компаниями программа является украинским продуктом, с которого РФ не платятся роялти.

Он сообщил, что компании имеют выводы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины о соответствии программы требованиям защиты информации.

"Что произошло? Головотяпство Службы безопасности и СНБО? Или передел рынка и использование санкций для рейдерства? Как бы там ни было, мы начинаем кампанию с требованием исключения украинских производителей софта из-под санкций", — написал Лещенко в Facebook.