СМИ: в Иране списки кандидатов в президенты составлены с нарушениями

Выборы на избирательном участке в городе Кум в Иране. 19 мая 2017

Выборы на избирательном участке в городе Кум в Иране. 19 мая 2017

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Штаб по проведению выборов при МВД Ирана составил списки кандидатов для голосования, в котором имя действующего президента Ирана Хасана Роухани, баллотирующегося на второй срок, напечатано более крупным шрифтом по сравнению с именами его оппонентов, передает агентство Tasnim.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

Агентство, ссылаясь на данные своего корреспондента и выложив фотографии документа с именами кандидатов, сообщает, что это является явным нарушением норм проведения выборов, поскольку считается явной попыткой агитации.

Агентство отмечает, что подобная ситуация наблюдается в большинстве участков.

Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Все четыре кандидата уже проголосовали.