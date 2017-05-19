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В мире

Евросоюз грозит Будапешту санкциями из-за Сороса, уверены венгерские власти

14:4419.05.2017
(обновлено: 14:45 19.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАмериканский предприниматель и филантроп Джордж Сорос в Москве. Архивное фотоАмериканский предприниматель и филантроп Джордж Сорос в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В  правительстве Венгрии убеждены, что Евросоюз собирается ввести санкции против государства за попытку закрыть университет Джорджа Сороса и нежелание менять миграционную политику под стандарты ЕС.

Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© Flickr / European Parliament
Европарламент призвал запустить процедуру санкций против Венгрии

Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу кабинета премьер-министра страны Виктора Орбана.

В среду Европарламент принял резолюцию в отношении Венгрии, в которой говорится о недовольстве Брюсселя  "ухудшением власти закона и демократии" в стране. Теперь Европейская комиссия введет против Будапешта санкции, сообщается в документе.

Несмотря на то что в тексте напрямую не упоминается скандал вокруг закрытия университета Джорджа Сороса, власти Венгрии полагают, что именно он пытается оказать давление на страну, отмечает RT.

По информации телеканала, в ходе голосования по резолюции европейские парламентарии опирались на доклад американского финансиста-миллиардера и инвестора. Кроме того, в пресс-службе Виктора Орбана заявили о "нападках представителей организаций, входящих в сеть Сороса".

Ранее президент Венгрии Янош Адер подписал новый закон об образовании, который позволяет закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), принадлежащий фонду Сороса. Решение вызвало бурную реакцию некоторых западных стран. Так, США призвали Будапешт приостановить введение закона, а Еврокомиссия заявила, что проведет анализ закона и примет решение о возможной реакции. На саммите ЕС в конце апреля премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что университет Сороса не закроют.

Протесты против новой системы образования в Венгрии. 12 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Attila Kisbenedek
Почему ЕС и Сорос объединились против Венгрии: дикарям думать не положено

В МИД Венгрии уверены, что резолюция Европарламента также направлена на то, чтобы Будапешт принял миграционную политику ЕС, пишет RT. Тем не менее, во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что, несмотря на международное давление, правительство Венгрии продолжает придерживаться своего курса в отношении мигрантов, направленного на обеспечение безопасности государства.

В 2016 году Венгрия отказалась принимать беженцев по квоте, разработанной Евросоюзом для каждой страны-члена. Кроме того, правительство Венгрии построило стену, чтобы огородиться от мигрантов, прибывающих из соседних государств.

Джордж Сорос —известный американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: миллиардера многие считают финансовым спекулянтом. Также Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Миллиардер, в частности, не отрицает, что его деньги помогли провести первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и Евромайдан в 2013 году.

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