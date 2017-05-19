Amnesty International обвинила Швецию в отказе на въезд родным беженцев

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Швецию в использовании бюрократических препятствий, чтобы не позволить беженцам из Сирии привозить своих родственников в страну, сообщает Радио Швеции SR.
"Мы рассматриваем это как попытку Швеции снизить количество людей, которые приезжают в Швецию в целях воссоединения с семьей. Мы не видим другого объяснения, и никакого другого объяснения не было нам предоставлено", — заявила адвокат Amnesty International Маделейн Сейдлиц.
Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. Ее миссия — улучшить положение с правами человека посредством скоординированных действий и международной солидарности.