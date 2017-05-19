Меркель примет участие в саммите НАТО в Брюсселе

БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет 25 мая участие в саммите НАТО в Брюсселе, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Главными темами станут безопасность в евроатлантическом пространстве, в том числе изменение ситуации в области безопасности на востоке и международный терроризм. Кроме того, речь пойдет об Афганистане, а также о вопросах справедливого распределения затрат в альянсе", — сказал Зайберт.

По его словам, Меркель произнесет речь на одном из мероприятий открытия.