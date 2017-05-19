Наследнице модного дома Nina Ricci смягчили приговор за налоговые махинации

ПАРИЖ, 19 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Апелляционный суд Парижа в пятницу смягчил приговор для наследницы одного из старейших модных и парфюмерных домов Франции — Nina Ricci — Арлет Риччи за махинации с налогами, передает агентство Франс Пресс.

Арлет Риччи обвинялась в том, что более 20 лет скрывала от французских налогов служб хранившееся в Швейцарии состояние в размере, превышающем 17 миллионов евро. Судом первой инстанции женщина, возраст которой составляет 76 лет, была приговорена к году тюремного заключения и миллиону евро штрафа.

Парижский суд смягчил наказание для женщины, заменив год заключения под стражей на три года условно. Решение суда о конфискации двух объектов недвижимого имущества осталось в силе.

Арлет Ричи — внучка Нины Ричи, французского модельера родом из Италии. В 1932 году в Париже открылся модный дом Nina Ricci, получивший славу и известность не только благодаря одежде, но также и парфюмерии.

Разбирательство по делу Ричи, продолжавшееся не один год, стало следствием утечки информации о незадекларированных счетах французов в швейцарском филиале британского банка HSBC. Утечку данных спровоцировал экс-сотрудник женевского отделения банка Эрве Фальчани, который передал Франции сведения о нескольких тысячах клиентов банка, уклоняющихся от уплаты налогов. Позднее эта информация была передана США, Испании, Италии, Греции и другим странам ЕС и вызвала ряд судебных процессов.