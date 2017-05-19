Ассанж может покинуть посольство Эквадора в любой момент, заявил адвокат

СТОКГОЛЬМ, 19 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, в отношении которого прокуратура Швеции прекратила следствие по делу об изнасиловании, может покинуть посольство Эквадора в Лондоне в любой момент, заявил его адвокат Пер Самуэльссон.

"Это тотальная победа для Джулиана Ассанжа. Он может покинуть посольство в любой момент", — сказал адвокат шведскому радио SR.

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.