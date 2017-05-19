В Минэнерго Украины рассмотрят возможность закупки угля в Кахахстане и США

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Украина рассматривает возможность импорта угля из США и Казахстана, помимо закупок в ЮАР, сообщил глава Минэнерго страны Игорь Насалик.

"Есть три направления откуда мы собираемся закупать (уголь) совместно с компаниями. Разработаны три позиции. Первая позиция — это Ричардс-Бей (угольный терминал в ЮАР — ред.), в основном контрактуется две компании — ДТЭК и "Технова". Вторая позиция — рассматривается возможность относительно поставок казахского угля. Третья позиция — это США, и мы получили подтверждение, что 23 мая приезжает рабочая группа относительно обеспечения антрацитовой группы из США", — сказал министр в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде.

Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.

При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.