Мужчина поджег себя у посольства Ирана в Бангкоке

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мужчина в пятницу облился бензином и поджег себя напротив посольства Ирана в Бангкоке, пишет издание Bangkok Post, отмечая, что инцидент произошел в день президентских выборов в ИРИ.

Национальную принадлежность мужчины, который бы доставлен в больницу в критическом состоянии с серьезными ожогами, установить пока не удалось. Полиция расследует произошедший инцидент.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.