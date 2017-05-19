Патрушев заявил, что с Пхеньяном надо договариваться

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Совершенствование Северной Кореей своего ракетного потенциала вызывает у России обеспокоенность, но при этом провоцировать Пхеньян на это не следует, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Что касается ситуации в Северной Корее, то она, конечно, вызывает обеспокоенность во всем мире и у нас тоже. Потому что мы та страна, которая с ними граничит. И на самом деле мы не можем не озадачиваться, когда они совершенствуют свои ракетные технологии, ядерный потенциал и тому подобное. Нас это беспокоит", — сказал Патрушев в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом он отметил, что Россия видит и другую сторону — "не надо их провоцировать к этому, а ведь этим и занимаются".

"Они же видят, что их изолируют, они видят, что они должны обеспечить самостоятельно свою безопасность, что им не окажут в этом плане содействия, они видят для себя угрозы. Поэтому это предмет не двустороннего какого-то разговора, а многостороннего. Я думаю, что это непросто, но нужно к этому стремиться, договариваться в том числе с Северной Кореей, но понимая те озабоченности, которые они имеют тоже", — добавил секретарь Совета безопасности России.