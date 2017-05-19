Греф назвал "чрезвычайно параноидальным" отношение к России в США

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Отношение в США к России в последнее время "чрезвычайно параноидальное", заявил в интервью телеканалу CNBC глава Сбербанка Герман Греф.

"Складывающаяся ситуация очень сложная. И есть определенные признаки параноидального отношения к России и любым контактам с Россией, реальным или вымышленным", — заявил глава Сбербанка.

Комментируя возможные последствия своих прошлых встреч с президентом США Дональдом Трампом, Греф сказал, что ситуация стала "чрезвычайно параноидальной", чтобы можно было ожидать каких-либо политических последствий от такого рода контактов.

"Мы иногда ошеломлены приходящими новостями и заявлениями, которые делаются с Капитолийского холма или же американской прессой. Это похоже не на House of cards (сериал "Карточный домик" — ред.), а на madhouse (сумасшедший дом – ред.)", — сказал глава Сбербанка.

Греф также заявил, что пока слишком рано оценивать успех президентства Трампа, но отметил, что в настоящее время отношения между Россией и США не изменились к лучшему. Он также прокомментировал влияние международных санкций на Сбербанк. "Должен сказать, что (санкции — ред.) повлияли на нас в последние два года. Неспособность выйти на международные рынки для нас болезненна", — сказал он.