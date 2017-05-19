В МИД Польши заявления о возможных санкциях ЕС назвали спекуляцией

ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал спекуляцией заявления о возможности применения в отношении страны санкций за нарушение фундаментальных ценностей ЕС в соответствии с седьмой статьей договора о Европейском союзе.

Польша переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда страны. Президент Дуда 28 декабря 2015 года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции. Еврокомиссия 13 января 2016 года приняла решение о начале диалога с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм.

Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или в крайнем случае "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.

Ващиковский уверен, что возможность применения по отношению к Польше статьи 7 договора о ЕС является "чистой спекуляцией". "Риторика Еврокомиссии рисует ложную Польшу. Это нас стигматизирует. Это лишнее", — заявил он в интервью немецкому изданию Die Welt.

При этом глава польской дипломатии напомнил, что ЕК не имеет полномочий, чтобы инициировать такую процедуру.

Одновременно отношения Польши с Евросоюзом глава внешнеполитического ведомства оценил как хорошие. "Товарооборот между Польшей и ЕС по-прежнему процветает. Рейтинговые агентства подняли нам в последнее время оценки, потому что мы являемся надежной страной с хорошо функционирующей экономикой. Нас оценили во всем мире", — сказал он.