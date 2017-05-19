МИД Китая обеспокоен маневрами ВВС США близ КНР

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай обеспокоен проведением американскими ВВС маневров близ китайского воздушного пространства, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

"Военные самолеты США многократно проводили маневры вблизи китайского воздушного пространства… Мы надеемся, что США примут во внимание обоснованные опасения Китая в этом вопросе", — сказала дипломат на брифинге.

Она отметила, что по сообщениям в СМИ о перехвате китайскими истребителями американского самолета у внешнеполитического ведомства нет соответствующей информации.

"Мы должны провести проверку касательно того, что на самом деле произошло", — сказала Хуа Чуньин.

Ранее телеканал NBC сообщил, что два истребителя Китая Су-30 осуществили перехват американского военного самолета WC-135 Constant Phoenix над Восточно-Китайским морем.

Военные чиновники США сообщили, что самолет действовал в соответствии с международным законодательством. Они также отметили, что соответствующая информация была направлена Китаю через "соответствующие дипломатические каналы".