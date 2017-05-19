Деятели науки и культуры просят власти Польши защитить Беловежскую пушу

ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. Более 230 деятелей науки и культуры обратились с письмом в защиту Беловежской пуши к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Беате Шидло.
Под обращением подписались, в частности, режиссер Агнешка Холланд, актер Ежи Штур, писательница, лауреат нобелевский премии Херта Мюллер.
"На территории Беловежской пущи, объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, все чаще и чаще происходит вырубка вековых деревьев", — говорится в письме.
Его авторы просят о "вмешательстве и немедленном прекращении уничтожения старейшего польского леса". "Просим инициировать посредничество, в котором конфликтующие стороны смогут выработать общую модель защиты беловежской Пущи", — отмечается в обращении.
Ранее польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.
Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.