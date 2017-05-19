При взрыве автомобиля в Кропивницком на Украине ранен мужчина

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Взрывное устройство сработало на автомобиле в украинском городе Кропивницкий (бывший Кировоград), его владелец получил тяжелые травмы, сообщила в пятницу пресс-служба управления Нацполиции в Кировоградской области.

"Происшествие произошло около 05.00 (совпадает с мск) в одном из спальных микрорайонов. По предварительной информации, на автомобиле "Нива", принадлежащем потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина получил тяжелые травмы. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

Полицейских и врачей на место происшествия вызвали жители дома, которые услышали шум. По предварительной информации, потерпевший является работником одного из государственных учреждений.

В результате взрыва транспортное средство получило повреждения, с места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства, сообщили в пресс-службе.

Полиция предварительно квалифицировала происшествие как покушение на убийство и проводит мероприятия для установления лиц, причастных к взрыву.