Японские больницы примут четырех пациентов из южных Курил

ТОКИО, 19 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Больницы самого северного японского острова Хоккайдо примут в конце мая четырех пациентов из Кунашира, Итурупа и Шикотана, сообщил в пятницу МИД Японии.

"С 22 мая МИД Японии в рамках деятельности по помощи жителям четырех северных островов (как в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – ред.), с позиции гуманности решил принять четырех пациентов из Кунашира, Итурупа и Шикотана в больницах Хоккайдо", — говорится в заявлении МИД.

Решение принято в ответ на поступившую просьбу и исходя из симптомов пациентов, трое из которых – дети.

Прием пациентов-жителей южных Курил начат с 1998 года и к концу прошлого года в японских больницах получили необходимое лечение 232 жителя островов.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.