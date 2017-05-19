Наехавшему на пешеходов в Нью-Йорке водителю предъявили обвинение

Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке (22)

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Водителю, совершившему наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, предъявлено обвинение в убийстве второй степени, передает телеканал АВС со ссылкой на городскую полицию.

Около полудня в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами. По предварительным данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало. По словам мэра города Билла Де Блазио, на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

По данным правоохранителей, 26-летний Ричард Рохас также обвиняется в 20 пунктах покушения на убийство второй степени.

Тест на алкогольное опьянение, взятый у Рохаса, показал отрицательный результат, но британская Daily Mail сообщает, что он находился под воздействием синтетической марихуаны, вызывающей галлюцинации и эмоциональные расстройства.

В юридической системе штата Нью-Йорк убийство второй степени считается менее тяжким преступлением, чем умышленное убийство с заранее обдуманным намерением.