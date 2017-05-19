Наехавшему на пешеходов в Нью-Йорке водителю предъявили обвинение
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Водителю, совершившему наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, предъявлено обвинение в убийстве второй степени, передает телеканал АВС со ссылкой на городскую полицию.
Около полудня в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами. По предварительным данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало. По словам мэра города Билла Де Блазио, на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.
По данным правоохранителей, 26-летний Ричард Рохас также обвиняется в 20 пунктах покушения на убийство второй степени.
Тест на алкогольное опьянение, взятый у Рохаса, показал отрицательный результат, но британская Daily Mail сообщает, что он находился под воздействием синтетической марихуаны, вызывающей галлюцинации и эмоциональные расстройства.
В юридической системе штата Нью-Йорк убийство второй степени считается менее тяжким преступлением, чем умышленное убийство с заранее обдуманным намерением.
© REUTERS / Mike Segar В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.
В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.
По последним данным, в результате наезда погиб один человек, около 20 пострадали.
© AP Photo / Mary AltafferВодитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.
Водитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.
У генконсульства России в Нью-Йорке нет данных о россиянах среди пострадавших.
По словам одного из очевидцев, водитель врезался в толпу намеренно.
В полицейском управлении Нью-Йорка считают, что происшествие не связано с терроризмом.
Таймс-Сквер оцеплена полицией.
© REUTERS / Lucas JacksonО происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
О происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.