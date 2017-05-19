В НКР заявили о 90 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (380)

ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в четверг о 90 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Вооруженные силы Азербайджана 18 мая и в ночь на 19 мая нарушили режим перемирия 90 раз, произведя по армянским позициям свыше 1300 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, помимо стрелкового оружия, азербайджанские ВС на восточном направлении линии соприкосновения применили 60-милимитровый миномет (один снаряд), а на северо-восточном направлении — 60-милимитровый миномет (один снаряд) и ручной противотанковый гранатомет (один снаряд).

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>