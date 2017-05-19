СМИ узнали, что Трамп поддерживает контакты с Флинном

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает вернуть в Белый дом Майкла Флинна, уволенного с поста советника по национальной безопасности, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на источники в Белом доме.

Флинн был вынужден уйти в отставку в феврале после того, как выяснилось, что он неверно проинформировал Белый дом о своих контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

"Трамп действительно очень, очень жалеет о его увольнении и в самом деле думает, что когда расследование закончится, Флинн сможет вернуться", — заявил источник.

В свою очередь сайт Yahoo News передает, что Трамп и Флинн продолжают поддерживать контакты. "Я только, что получил послание от президента, и он пожелал мне оставаться сильным", — цитирует сайт слова Флинна во время разговора, который произошел 25 апреля.

Источники, которые сообщили о словах Флинна, не смогли уточнить, как именно Трамп связывается со своим экс-советником.