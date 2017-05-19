Японское правительство надеется на принятие парламентом закона о троне

ТОКИО, 19 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии надеется на скорейшее принятие парламентом одобренного правительством законопроекта, разрешающего передать императорский трон наследнику при жизни нынешнего императора, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

"Мы надеемся на скорейшее принятие особого закона", — сказал Суга. Принятый в пятницу правительством особый закон состоит из пяти основных и 11 дополнительных статей. Он, в частности, предусматривает "осуществление престолонаследования с учетом преклонного возраста императора, его пожелания, понимания, которое это пожелание нашло в народе".

Передача трона будет осуществлена не позднее трех лет после обнародования закона. Генеральный секретарь правительства уклонился от конкретизации этого срока, сказав, что для этого необходимо рассмотрение парламента. Есть мнение, что передача трона официально состоится в декабре 2018 года или 30-года правления нынешнего императора. В Японии одновременно используются два летоисчисления – европейское и по годам правления императора. Таким образом, 2019 год станет первым годом правления нового императора. Девиз нового правления будет представлен летом того же года, что позволит финансовым институтам, государственным структурам и бизнесу подготовиться к грядущим изменениям, начало нового правления с нового года по европейскому летоисчислению также признано удобным для перехода.

По существующему закону о престолонаследии передача трона происходит после смерти императора его наследнику. Однако в августе прошлого года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором дал понять, что хотел бы удалиться от дел по причине преклонного возраста, затрудняющего исполнение обязанностей.

Над вопросом о возможности подобной передачи трона размышлял экспертный совет, в составе которого были юристы, историки, политики. Это связано с тем, что ни конституция Японии, ни закон об императорском доме не предусматривают прижизненной передачи престола. В четвертой главе закона об императорском доме говорится, что трон "переходит к первому по праву наследования после кончины императора". Таким образом, предстояло не только рассмотреть саму возможность прижизненного престолонаследия, но и все формальности и детали с ним связанные.

После отречения императором страны станет старший сын императора, наследник престола принц Нарухито. Его единственная дочь, принцесса Аико по закону не имеет права наследовать престол, поэтому вторым членом императорской семьи, претендующим на престол, становится младший брат принца Нарухито — принц Акисино Фумихито. Он же является отцом третьего по очереди и единственного в молодом поколении императорской семьи наследника престола, десятилетнего принца Хисахито. Как ожидается, в связи с изменением статуса и перехода принца Акисино на позиции наследника престола годовой доход его семьи возрастет в три раза до 91 миллиона иен (около 830 тысяч долларов). Как ожидается, принятый проект закона в пятницу будет передан в парламент.