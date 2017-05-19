Глава минобороны Бразилии остается на своем посту

МЕХИКО, 19 мая – РИА Новости. Министерство обороны Бразилии опровергло в четверг вечером сообщения об отставке главы ведомства Раула Жунгманна.

Ранее стало известно, что Бразильская народная социалистическая партия, членом которой является Жунгманн, объявила о выходе из правящей коалиции на фоне скандала вокруг президента страны. Представляющий эту партию министр культуры объявил об уходе в отставку, однако министр обороны будет исполнять свои обязанности, чтобы обеспечить безопасность страны в момент кризиса.

"С учетом информации в прессе министр обороны Раул Жунгманн сообщает, что остается на своей должности для полноценного осуществления руководства вооруженными силами во исполнение функций, ради которых он был назначен (на этот пост) президентом республики", — говорится в сообщении военного ведомства страны.

Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку.