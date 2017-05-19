СМИ предположили, что французские власти пересматривают позицию по Ливии

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Новые власти Франции, вероятно, пересматривают позицию относительно поддержки сторон внутреннего конфликта в Ливии, пишет агентство Рейтер.
Дипломаты сообщили агентству, что после прихода к власти президента Эммануэля Макрона они ожидают уточнения позиции Парижа, поскольку пост министра иностранных дел занял экс-глава минобороны Жан-Ив Ле Дриан.
Стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Парламент Ливии, заседающий на востоке страны, в марте проголосовал за его денонсацию. В соответствии с документом в Ливии было создано правительство национального согласия и президентский совет во главе с Фаезом Сарраджем, но парламент, заседающий в городе Тобруке на востоке страны, отказывается признавать эти властные органы.