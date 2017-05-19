В Бразилии министры обороны и культуры уходят в отставку на фоне скандала

МЕХИКО, 19 мая – РИА Новости. Представляющие социалистическую партию министры обороны и культуры Бразилии уходят в отставку на фоне разразившегося скандала вокруг президента страны. Как отмечает агентство Рейтер, министр обороны пока будет исполнять обязанности, чтобы обеспечить безопасность страны в момент кризиса.

Ранее Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку.

В связи со скандалом о выходе из правящей коалиции объявила Бразильская народная социалистическая партия.

В коммюнике партии отмечается, что один из ее членов, министр культуры Роберту Фрейри уже подал в отставку, а другой однопартиец, занимающий пост министра обороны Раул Жунгманн, пока остается в должности для обеспечения безопасности страны в момент политического кризиса, пишет Рейтер.

В случае импичмента Темера пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.